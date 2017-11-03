Вернидуб: «Герта» выглядела лучше «Зари» и заслуженно победила

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб поделился мнением о поражении в матче с «Гертой» (0:2) в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги Европы. Несмотря на неудачу в Берлине, украинская команда сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице группы J.



«Игра была до забитого мяча. Скажу честно, мне не понравились первые минут 25. Полностью проиграли единоборства, подборы. «Герта» выглядела лучше нас, поэтому заслуженно забила мяч и заслуженно победила. Нам не хватило сил. Были моменты, пусть их было и не много, после которых можно было уравнять шансы.



Во втором тайме сделали фатальную ошибку, отдавая передачу поперёк поля. Когда пропустили второй гол, стало понятно, что «Герта» не упустит победу.



Наша команда может собраться, когда нужно, и сделать всё для того, чтобы мы удачно выступили как в группе Лиги Европы, так и в чемпионате. Не зря я говорил раньше, что всё равно считаю фаворитами «Атлетик» и «Герту». Сравнивать чемпионаты Германии и Испании с чемпионатами Украины и Швеции достаточно сложно. Давайте будет смотреть правде в глаза. Есть ещё две игры, сделаем всё, чтобы набрать очки», — цитирует специалиста клубная пресс-служба.

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