Экс-наставник «Спортинга» Л: мне не нравится сравнивать Месси и Роналду

Бывший главный тренер лиссабонского «Спортинга» Аугушту Инасиу адресовал слова похвалы нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду и форварду «Барселоны» Лионелю Месси. Инасиу считает, что этих футболистов не следует сравнивать друг с другом.

«Речь идёт о двух великих игроках. И нам повезло жить в эру этих чемпионов. Мы будем вспоминать о них всю свою жизнь. Поэтому мне не нравится сравнивать Месси и Роналду. Месси есть Месси, а Роналду есть Роналду. У них очень разные игровые качества. Криштиану сейчас переживает неудачный период, но считаю, что он играет на уровне Месси. Голы скоро придут», — цитирует Инасиу Bernabéu Digital.