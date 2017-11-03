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175 лет назад 2016
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Экс-наставник «Спортинга» Л: мне не нравится сравнивать Месси и Роналду

Футбол

Бывший главный тренер лиссабонского «Спортинга» Аугушту Инасиу адресовал слова похвалы нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду и форварду «Барселоны» Лионелю Месси. Инасиу считает, что этих футболистов не следует сравнивать друг с другом.

«Речь идёт о двух великих игроках. И нам повезло жить в эру этих чемпионов. Мы будем вспоминать о них всю свою жизнь. Поэтому мне не нравится сравнивать Месси и Роналду. Месси есть Месси, а Роналду есть Роналду. У них очень разные игровые качества. Криштиану сейчас переживает неудачный период, но считаю, что он играет на уровне Месси. Голы скоро придут», — цитирует Инасиу Bernabéu Digital.

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Источник: Bernabeu Digital Сообщить об ошибке
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ФК Барселона ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду Лионель Месси
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