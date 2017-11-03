Вайгль: «Боруссия» Д уже доказывала, что может брать очки в матчах с «Баварией»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль поделился ожиданиями от предстоящего матча с мюнхенской «Баварией» в матче 11-го тура чемпионата Германии. Вайгль считает, что его команда способна сыграть успешно с грозным соперником.

«Естественно, не все будут от нас многого ждать. Мы не должны выходить на поле поникшими и играть с напряжением. Наоборот, нам следует играть непринуждённо и получать наслаждение от футбола. «Боруссия» уже доказывала, что способна брать очки в матчах с «Баварией», — приводит слова Вайгля интернет-портал Goal.