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Вайгль: «Боруссия» Д уже доказывала, что может брать очки в матчах с «Баварией»

Футбол

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль поделился ожиданиями от предстоящего матча с мюнхенской «Баварией» в матче 11-го тура чемпионата Германии. Вайгль считает, что его команда способна сыграть успешно с грозным соперником.

«Естественно, не все будут от нас многого ждать. Мы не должны выходить на поле поникшими и играть с напряжением. Наоборот, нам следует играть непринуждённо и получать наслаждение от футбола. «Боруссия» уже доказывала, что способна брать очки в матчах с «Баварией», — приводит слова Вайгля интернет-портал Goal.

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Источник: Goal Сообщить об ошибке
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