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175 лет назад 2016
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Габриэл Жезус рассказал, как понял, что Гвардиола специалист другой категории

Футбол

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус не скрывает восхищения перед главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. Жезус отметил профессионализм и отдачу испанского специалиста, ранее работавшего у руля «Барселоны» и мюнхенской «Баварии».

«При переходе в «Манчестер Сити» я по прибытии в Англию сразу же отправился на спортивную базу клуба, где меня уже ждал Гвардиола. Я даже в гостиницу не успел заехать. Было 16 часов, а тренировка состоялась утром. Тем не менее Гвардиола был там и ждал меня. И в этот момент я понял, что это специалист другой категории. В моих услугах были заинтересованы многие клубы, но Гвардиола лично позвонил мне и сказал, что я буду играть важную роль в спортивных проектах «Манчестер Сити». Очевидно, что это имело большое значение для меня при выборе клуба», — цитирует Жезуса FourFourTwo.

Жезус пополнил ряды английского клуба зимой 2017 года, защищая до этого цвета «Палмейраса».

Данило: Габриэл Жезус удивил меня своими игровыми качествами и зрелостью
Источник: FourFourTwo Сообщить об ошибке
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