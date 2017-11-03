Защитник Сиваков рассказал, кому посвятит первый гол за «Амкар» в Лиге чемпионов

Защитник «Амкара» Михаил Сиваков, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал, какая царит атмосфера в стане пермской команде, и кому он посвятит первый гол в Лиге чемпионов, если туда когда-то пробьётся «Амкар».

«Предложение перейти в „Амкар“ поступило от Дениса Маслова, он связался с агентом. Меня подкупила информация о том, что во мне заинтересован главный тренер. В «Амкаре» очень дружный коллектив. Об этом Сергей Баланович говорил, и я это подтверждаю. Сразу почувствовал себя своим. Главный тренер часто практикует личные беседы, он открыт для общения, мы обсуждаем все футбольные вопросы.

Что касается первого гола за «Амкар» в Лиге чемпионов, то посвящу его автору вопроса об этом — Никите", — сказал Сиваков в эфире «Авторадио-Пермь».