Хитцфельд: нельзя сомневаться в философии игры Боша

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Оттмар Хитцфельд считает, что нынешний наставник команды Петер Бош достойно справляется со своими обязанностями. В последнее время голландскому специалисту пришлось подвергнуться критике за игру команды и результаты.

«Нельзя сомневаться в философии игры Боша. Уверен, он позаботится о том, чтобы в обороне команда действовала с большей игровой дисциплиной и надёжностью. Я с нетерпением и интересом жду его решений. В следующей игре с «Баварией» «Боруссия» может победить и прервать негативную тенденцию. По мне команда абсолютно не переживает кризис», — цитирует Хитцфельда интернет-портал Goal.

Матч 11-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Боруссией» состоится 4 ноября на поле дортмундцев. После 10 туров у «Баварии» 23 очка и 1-е место в турнирной таблице. «Боруссия» с 20 очками на 2-м месте.