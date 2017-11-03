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175 лет назад 2016
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«Реал» нацелился на Коутиньо и контактировал с «Ливерпулем»

Футбол

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в услугах полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.

Согласно информации источника представители «Королевского клуба» уже контактировали на этот счёт с английским грандом. «Реал» планирует приобрести бразильского футболиста по окончании нынешнего сезона.

Между тем интерес к игроку продолжает проявлять и «Барселона». В каталонском клубе очень хотят видеть Коутиньо в своих рядах и понимают, что приобрести его необходимо в зимнее трансферное окно, иначе потом задача может намного осложниться.

Контракт 25-летнего Коутиньо с мерсисайдцами действует до лета 2022 года.

СМИ: «ПСЖ» попросил агента Коутиньо не вести переговоры с «Барселоной»
Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
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