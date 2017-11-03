«Реал» нацелился на Коутиньо и контактировал с «Ливерпулем»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в услугах полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.

Согласно информации источника представители «Королевского клуба» уже контактировали на этот счёт с английским грандом. «Реал» планирует приобрести бразильского футболиста по окончании нынешнего сезона.

Между тем интерес к игроку продолжает проявлять и «Барселона». В каталонском клубе очень хотят видеть Коутиньо в своих рядах и понимают, что приобрести его необходимо в зимнее трансферное окно, иначе потом задача может намного осложниться.

Контракт 25-летнего Коутиньо с мерсисайдцами действует до лета 2022 года.