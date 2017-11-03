Полузащитник «Арсенала» Касорла рассказал, что ему едва не ампутировали ногу

Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла сообщил, что ему едва не ампутировали ногу из-за гангрены. В настоящее время хавбек восстанавливается после травмы ахилла, однако сможет выйти на поле не раньше декабря.



32-летний футболист рассказал в интервью изданию Marca, что в один из моментов его карьера оказалась под угрозой из-за того, что в ногу попала инфекция и врачи всерьёз рассматривали вариант с ампутацией ноги.



Хавбек «Арсенала» отметил, что счастлив, что вообще может ходить, так как ранее лишился восьми сантиметров сухожилия и докторам потребовалась кожа с его руки, чтобы закрыть рану в области лодыжки.



«Он до сих пор не приступил к тренировкам в общей группе, ему нужно будет сыграть несколько матчей за резервную команду. Если всё пойдёт хорошо, он сыграет после Рождества», — сообщил ранее главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

Касорла вернулся к тренировкам, но выйдет на поле не раньше декабря