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175 лет назад 2016
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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Витоло: хочу сыграть на ЧМ-2018, готов умереть за сборную Испании

Футбол

Полузащитник «Лас-Пальмаса» и сборной Испании Витоло мечтает сыграть на чемпионате мира 2018 года в России и готов умереть за национальную команду.

«Участие на чемпионате мира 2018 года – это мечта для меня. Много работаю, чтобы сыграть там. Сезон длинный, посмотрим, что произойдёт. Если тренер решит вызвать меня, я готов умереть ради национальной команды», — цитирует Витоло Marca.

В квалификации чемпионата мира 2018 года Витоло принял участие в 5 матчах, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.

Самый дешёвый билет на матч Россия – Испания стоит 600 рублей
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Лас-Пальмас Сборная Испании — Футбол Витоло ЧМ-2018
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