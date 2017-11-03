Витоло: хочу сыграть на ЧМ-2018, готов умереть за сборную Испании

Полузащитник «Лас-Пальмаса» и сборной Испании Витоло мечтает сыграть на чемпионате мира 2018 года в России и готов умереть за национальную команду.

«Участие на чемпионате мира 2018 года – это мечта для меня. Много работаю, чтобы сыграть там. Сезон длинный, посмотрим, что произойдёт. Если тренер решит вызвать меня, я готов умереть ради национальной команды», — цитирует Витоло Marca.

В квалификации чемпионата мира 2018 года Витоло принял участие в 5 матчах, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.