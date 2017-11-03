Фабиньо признался, что был разочарован тем, что остался в «Монако»

Полузащитник «Монако» Фабиньо рассказал, что в летнее трансферное окно был близок к тому, чтобы покинуть свою команду, однако в итоге остался в стане монегасков. При этом, по словам игрока, «Монако» обещал отпустить его в другую команду.

Ранее в СМИ сообщалось, что к бразильцу проявляет интерес «ПСЖ». Отмечалось, что парижане готовы заплатить за хавбека € 60 млн.

«Во время трансферного окна было сложно, потому что я не был уверен, останусь ли здесь. Я был ближе к отъезду, чем к тому, чтобы остаться. В этом контексте моя игра была неудачной, моя голова была в другом месте.

Я не показывал свой максимум. В итоге я был разочарован в конце трансферного окна, но уже перевернул страницу. Я не мог забыть о том, что обещал мне клуб. Я был уверен, что я прав", — цитирует Фабиньо Nice Matin.