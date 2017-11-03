Моуринью: шесть команд претендуют на победу в Премьер-лиге

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что вопрос о победителе в английской Премьер-лиге ещё открыт, несмотря на лидерство «Манчестер Сити», который опережает ближайшего преследователя в лице «МЮ» на пять очков.

«Челси» — чемпион, он находится среди претендентов на титул. Думаю, что шесть команд будут бороться за трофей. Их могло быть семь, но «Эвертон», несмотря на огромные инвестиции, не сумел навязать борьбу», — цитирует Моуринью Sky Sports.

После 10 туров в первой шестёрке команд АПЛ находятся «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль». Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».