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175 лет назад 2016
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Моуринью: шесть команд претендуют на победу в Премьер-лиге

Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что вопрос о победителе в английской Премьер-лиге ещё открыт, несмотря на лидерство «Манчестер Сити», который опережает ближайшего преследователя в лице «МЮ» на пять очков.

«Челси» — чемпион, он находится среди претендентов на титул. Думаю, что шесть команд будут бороться за трофей. Их могло быть семь, но «Эвертон», несмотря на огромные инвестиции, не сумел навязать борьбу», — цитирует Моуринью Sky Sports.

После 10 туров в первой шестёрке команд АПЛ находятся «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль». Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

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Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью
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