Бывший полузащитник ЦСКА Тошич – в команде недели Лиги Европы

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий за «Партизан», включён в команду недели Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА. Российских футболистов в команде недели не оказалось. «Партизан» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы обыграл «Скендербеу» — 2:0, а Тошич отметился голом.

Вратарь: Мариано Барбоса («Вильярреал»).

Защитники: Альберто де ла Белья («Реал Сосьедад»), Михаэль Люфтнер, Петер Анкерсен (оба – «Копенгаген»), Марвин Бодри («Зюлте-Варегем»).

Полузащитники: Серхио Каналес («Реал Сосьедад»), Зоран Тошич («Партизан»), Мемфис Депай («Лион»), Доминик Прокоп («Аустрия» В).

Нападающие: Михал Крменчик («Виктория»), Юйа Осако («Кёльн»).

Фото команды недели можно посмотреть в «твиттере» УЕФА.