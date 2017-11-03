Фанат «Марселя»: Эвра оскорбил наших матерей, ему не место в футболе и команде

Один из болельщиков «Марселя» рассказал об инциденте, который произошёл перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Викторией Гимарайнш» (0:1). Во время разминки защитник «Марселя» Патрис Эвра повздорил с фанатами и ударил одного из них ногой по голове.

«Мы начали задевать Эвра, потому что в последних матчах он играл не очень хорошо. В начале разминки нападающие били по воротам, Эвра делал то же самое, хотя ему там не место. В ворота он не попадал, отправляя мячи на трибуну. А ведь для профессионального игрока не составляет труда попасть по воротам.

Другие игроки извиняются, а он никогда этого не делает. Затем Эвра случайно попал мячом в голову одному из болельщиков и начал его оскорблять. Отсюда всё и началось.

Не буду говорить слова, которые сказали ему, но он начал оскорблять наших матерей. Понятно, что мы фанаты, бываем эмоциональны и это не оправдывает нашего поведения, но реакция Эвра и его удар ногой в голову не оправдывает его вдвойне.

За эту человеческую глупость он должен быть дисквалифицирован. Это серьёзная профессиональная ошибка. Ему не место в футболе и команде», — цитирует болельщика RMC.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» журналиста Карима Аттаба.