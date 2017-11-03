Полузащитник «Монако» Лемар выбыл из строя на 3-4 недели

«Монако» на длительный срок лишился полузащитника Тома Лемара, получившего травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бешикташем» — 1:1. Француз появился на поле в стартовом составе, но уже на 25-й минуте был заменён.

В ходе обследования врачи диагностировали у 21-летнего футболиста растяжение правого плеча. Об этом сообщает пресс-служба «Монако». На восстановление Лемару потребуется от трёх до четырёх недель.

В текущем сезоне Тома Лемар принял участие в 14 официальных матчах на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.