Моуринью обвиняют в уклонении от уплаты налогов в Испании

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подозревается в уклонении от уплаты налогов в Испании. Ожидается, что португальский специалист в скором времени предстанет перед испанским судом, — пишет BBC.

Согласно информации источника, будучи главным тренером «Реала» Жозе Моуринью не заплатил около € 3,3 млн налогов с незадекларированных доходов с прав на образ. Произошло это с 2010 по 2013 год. Представители португальца обвинения отрицают.

Информация о том, что Моуринью примет участие в слушании не подтверждена, но в связи с обвинением наставник «МЮ» перенёс пресс-конференцию, которая состоялась накануне. Обычно же Моуринью перед очередным туром АПЛ общается с прессой в пятницу.

Представитель Жозе Моуринью отметил, что, проживая в Испании с 2010 по 2013 год португалец заплатил более £ 23 млн (€ 25,7 млн) в виде налога.