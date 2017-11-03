К. Комбаров: была бы моя воля, запретил бы смартфоны

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров, отвечая на различные вопросы, признался, кого из партнёров он бы выделил в своей карьере, какой его любимый город и какое приложение в телефоне является его любимым.

«Вне футбола я занимаюсь детьми. Из партнёров в своей карьере выделю Дмитрия Комбарова. Любимый город — Домодедово. Тула для меня доброжелательная.

Что касается любимого приложения в телефоне, то была бы моя воля, я бы запретил смартфоны, чтобы люди общались вживую", — сказал Комбаров в эфире клубного телевидения.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть на канале в Youtube «Арсенала».