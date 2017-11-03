Лукаку: мне 24 года, вы не можете судить меня как состоявшегося игрока

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку ответил на критику в свой адрес после того, как безголевая серия бельгийца достигла шесть матчей подряд, учитывая все турниры. Последний раз Лукаку забивал 30 сентября в ворота «Кристал Пэлас» (3:0).

«Я думаю, что многие люди оценивают меня уже как состоявшегося игрока. Мне 24 года, вы не можете судить меня как состоявшегося футболиста. Я бы предпочёл, чтобы у меня был ещё год, чтобы я улучшал, улучшал, улучшал себя. Я не иду уже сейчас на вершину, чтобы потом с неё скатиться.



Я знаю, что у меня много талантов. Я могу сделать много вещей, забивать голы левой, правой ногой и головой. Мне хотелось бы убедиться, что, когда у моей команды возникают трудности, они могут рассчитывать на меня", — цитирует Лукаку Sky Sports.