Фабрегас: это неправда, что игроки недовольны тренировками Конте в «Челси»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас поддержал главного тренера Антонио Конте и опроверг информацию о том, что футболисты недовольны тренировками итальянского специалиста.

«Нет, это неправда. Единственное, что могу сказать, в прошлом году не было Лиги чемпионов. Это истина. Мы знаем, вы знаете, я знаю, что тяжело играть в Лиге чемпионов, на несколько фронтов. Из-за этого у нас не так много времени на тренировки, каждые три дня игры. Никаких проблем с тренировками нет. Ты сыграл в среду, в воскресенье и потом в четверг. Что после этого делать? Бегать? Так нельзя. Это невозможно», — цитирует Фабрегаса ESPN GB.