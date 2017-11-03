Черчесов посетит матч ФНЛ между «Балтикой» и «Оренбургом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетит матч 21-го тура ФНЛ между «Балтикой» и «Оренбургом», который 4 ноября пройдёт в Калининграде. Об этом сообщает Клоп.Ru со ссылкой на источник в РФС.

В одном из турагентств, занимающихся реализацией авиабилетов, подтвердили приобретение на имя Черчесова билетов на авиарейсы из Москвы в Калининград и обратно. Ранее Черчесов уже интересовался игрой калининградской команды. Летом 2016 года он посетил матч «Балтики» с «Динамо», а в августе этого года — со «Спартаком-2». Обе игры проходили в Москве.

Напомним, что Калининград примет матчи чемпионата мира 2018 года, который с 14 июня по 15 июля пройдёт в России.