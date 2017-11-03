Тарханов рассказал, кого бы взял в «Урал» из россиян, если бы была возможность

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, как клубу удаётся стабильно выступать в РФПЛ на протяжении последних лет.

«Мы занимаемся селекцией. Хорошие игроки всегда были тут. В сезоне-15/16 ушло сразу несколько ведущих футболистов, и мы потеряли всю среднюю линию и боролись за выживание. Сейчас у нас есть Димитров, Бикфалви, Ильин, Бавин, Евсеев», — сказал Тарханов.

Также Тарханов ответил на вопрос, каких двух российских футболистов он бы взял в свою команду, если бы у «Урала» была такая возможность.

«Из двух любых российских футболистов я бы взял Смолова и Ерохина (смеётся). Потому что знаю их, работал с ними. Из молодых очень нравятся Алексей Миранчук и Александр Головин», — цитирует специалиста «Новая газета».