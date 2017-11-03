УЕФА обвинил Эвра в насильственном поведении и открыл дело против него

УЕФА открыл дело против защитника «Марселя» Патриса Эвра. Об этом на своей официальной странице в «Твиттере» сообщил журналист AP Роб Харрис. Французский футболист обвиняется в насильственном поведении в отношении болельщика перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» (0:1).

Ещё до начала матча футболист не вытерпел оскорблений болельщиков в свой адрес во время разминки и нанёс одному из них удар ногой в голову. Позже один из фанатов сообщил, что Патрис Эвра оскорбил матерей болельщиков.

Патрис Эвра за полученную красную карточку автоматически дисквалифицирован на одну игру, но футболиста может ждать и другое наказание. УЕФА рассмотрит поведение защитника французской команды 10 ноября. Ранее стало известно, что «Марсель» также начал расследование этого инцидента.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» журналиста Карима Аттаба.