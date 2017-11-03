Нападающий Кейн считает «Тоттенхэм» претендентом на победу в Лиге чемпионов

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн высказал мнение о шансах своей команды на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. После четырёх туров группового этапа «шпоры» набрали 10 очков и досрочно обеспечили себе выход из группы.

«Определённо, почему бы и нет?» — ответил Кейн о шансах на победу «Тоттехэма» в Лиге чемпионов.

«Мы не собираемся забегать вперёд, но мы должны верить. В четырёх матчах мы обеспечили себе выход из группы, и у нас есть хорошие шансы закончить этап на первом месте. Я думаю, что все сомневались о таком развитии событий перед началом группового раунда», — цитирует форварда The Telegraph.