Эль-Шаарави – лучший игрок недели в Лиге чемпионов, Дзагоев занял третье место

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави был признан игроком недели в Лиге чемпионов. Форвард отметился дублем в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (3:0). Вторым стал хавбек «Ливерпуля» Мохамед Салах. Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ходе голосования занял третье место.

На награду также претендовали Деле Алли («Тоттенхэм) – дубль в матче против «Реала» — 3:1, Марлос («Шахтёр») – дубль в поединке с «Фейеноордом» — 3:1, Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 1 гол во встрече с «Наполи» — 4:2, Лейвин Курзава («ПСЖ») – автор хет-трика в игре с «Андерлехтом» — 5:0 и Кингсли Коман («Бавария») – гол в выездной встрече с «Селтиком» (2:1).