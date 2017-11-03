«Севилья» может подать жалобу на поведение игроков «молодёжки» «Спартака»

«Севилья» рассматривает вариант подать жалобу на поведение футболистов молодёжной команды «Спартака» в матче Юношеской лиги УЕФА, сообщает El Periodico. Встреча состоялась в Испании и закончилась со счётом 3:3.

Испанцы недовольны тем, что во втором тайме несколько футболистов красно-белых в шутку симулировали травмы после того, как сравняли счёт в матче.

Кроме того, по данным издания, испанский клуб может подать жалобу на поведение болельщиков «Спартака», которые в количестве около 800 человек присутствовали на встрече Юношеской лиги УЕФА.

После игры «Спартак» опубликовал видеоролик, куда включил нарезку эпизодов, в которых футболисты молодёжной команды «Севильи», вероятно, симулировали во время матча.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть на канале в Youtube «Спартака».