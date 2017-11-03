Абрамович перестал общаться с Конте и может его уволить

Владелец «Челси» Роман Абрамович решил уволить главного тренера Антонио Конте. Об этом сообщает Marca. Несмотря на то что контракт итальянского специалиста истекает только летом 2019 года, Конте может не доработать даже до лета.

Роман Абрамович больше не общается с 48-летним итальянцем. Общение между главным тренером и владельцем «Челси» проходит через директора клуба Марину Грановскую.

В начале октября сообщалось, что Антонио Конте может сменить Винченцо Монтеллу на тренерском мостике «Милана». В прошлом сезоне Конте привёл «Челси» к победе в Премьер-лиге. В текущем чемпионате команда после 10 туров занимает 4-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».