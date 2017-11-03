Сборная Испании огласила заявку на товарищеский матч с Россией

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги огласил заявку на товарищеский матч против России, который 14 ноября состоится в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе. Начало встречи — в 21:45 мск. Самый дешёвый билет стоит 600 рублей, а самый дорогой – 2500 рублей. Приобрести билеты на матч Россия — Испания можно на «Чемпионате».

Отметим, что 11 ноября испанцы сыграют против Коста-Рики. Полностью с составом сборной Испании можно ознакомиться ниже.

Вратари: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Пепе Рейна («Наполи»), Кепа Ревуэльа («Атлетик Б»).

Защитники: Серхио Рамос («Реал»), Херард Пике («Барселона»), Марк Бартра («Боруссия» Д), Альваро Одриосола («Реал Сосьедад»), Начо Фернандес («Реал»), Хоржи Альба («Барселона»), Альберто Морено («Ливерпуль»).

Полузащитники: Иско («Реал»), Луис Альберто («Лацио»), Сауль Ньигес («Атлетико»), Марко Асенсио («Реал»), Серхио Бускетс («Барселона»), Тьяго Алькантара («Бавария»), Андрес Иньеста («Барселона»), Асьер Ильяраменди («Реал Сосьедад»), Давид Сильва («Манчестер Сити»).

Нападающие: Сусо («Милан»), Хосе Кальехон («Наполи»), Витоло («Лас-Пальмас»), Яго Аспас («Сельта»), Альваро Мората («Челси»), Родриго Морено («Валенсия»).



Фото с составом сборной Испании можно посмотреть на официальной странице сборной Испании в «Твиттере».