«Матч ТВ» запустит тревел-реалити с Кержаковым

5 ноября в 15:00 на «Матч ТВ» выйдет новое тревел-реалити «Команда на прокачку», в котором примет участие лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков. Он вместе с экс-футболистом сборной России Ахриком Цвейбой будут работать с командами над тренировками, психологией и мотивацией. Всего в тревел-реалити примут восемь различных команд.



Формат новой программы разработан крупной международной компанией Fremantle. Съёмки подобных тревел-реалити ранее прошли в Испании и Италии под оригинальным названием «Футбольные кошмары».



«Мы рады, что тревел-реалити «Команда на прокачку» будет показано на «Матч ТВ». Это канал с очень хорошей репутацией, поэтому мы рады работать с ними. Считаем, что наш формат идеально подходит для зрителей столь уважаемого канала, тем более что в этом году Россия примет чемпионат мира по футболу. Мы уверены, что российская версия нашего тревел-реалити будет успешным проектом. Надеемся, что «Команда на прокачку» станет многосезонным на ближайшие годы», — отметил исполнительный продюсер FremantleMedia Эндрю Вайтман.



«Круто дебютировать телеведущим именно в таком проекте. Мы с Ахриком Цвейбой получили отличную возможность помочь небольшим командам своим опытом и навыками. Уверен, что такими проектами можно сделать футбол лучше и добавить энтузиазма зрителям», — сказал Кержаков.

«Матч ТВ» отдан в управление «Газпром-медиа», основателю Comedy Club Production