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Назначены судьи на матчи сборной России с командами Аргентины и Испании

Футбол

Стали известны имена арбитров ФИФА, которые приглашены для работы на ближайших контрольных матчах с участием сборной России. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза.

Россия – Аргентина (11 ноября, Москва): Дамир Скомина, Юре Прапротник, Роберт Вукан (все – Словения), резервный арбитр – Алексей Еськов (Россия).

Россия – Испания (14 ноября, Санкт-Петербург): Джанлука Рокки, Эленито Ди Либераторе, Мауро Тонолини (все – Италия), резервный арбитр — Сергей Лапочкин (Россия).

Сборная Испании огласила заявку на товарищеский матч с Россией
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Футбольное судейство
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