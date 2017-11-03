Назначены судьи на матчи сборной России с командами Аргентины и Испании

Стали известны имена арбитров ФИФА, которые приглашены для работы на ближайших контрольных матчах с участием сборной России. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза.



Россия – Аргентина (11 ноября, Москва): Дамир Скомина, Юре Прапротник, Роберт Вукан (все – Словения), резервный арбитр – Алексей Еськов (Россия).



Россия – Испания (14 ноября, Санкт-Петербург): Джанлука Рокки, Эленито Ди Либераторе, Мауро Тонолини (все – Италия), резервный арбитр — Сергей Лапочкин (Россия).

Сборная Испании огласила заявку на товарищеский матч с Россией