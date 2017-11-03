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Бригада Безбородова рассудит Аргентину и Нигерию в Краснодаре

Футбол

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на товарищеском матче между Аргентиной и Нигерией. Встреча пройдёт в Краснодаре 14 ноября. Как сообщает пресс-служба российского футбольного союза, обслуживать встречу доверено российской бригаде арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помощники рефери — Валерий Данченко, Максим Гаврилин. Четвёртый арбитр — Кирилл Левников.

Ранее были названы арбитры на товарищеские матчи Россия – Аргентина (11 ноября) и Россия – Испания (14 ноября). В поединке с аргентинцами четвёртым арбитром будет россиянин Алексей Еськов, а в противостоянии России и Испании резервный рефери – Сергей Лапочкин.

Назначены судьи на матчи сборной России с командами Аргентины и Испании
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Нигерии - Футбол Алексей Еськов Владислав Безбородов Сергей Лапочкин Футбольное судейство
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