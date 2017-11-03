«Зенит»: наши фанаты не причастны к травме стюарда на матче с «Русенборгом»

«Зенит» выступил с заявлением относительно инцидента, который произошёл во время выездного матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом» (1:1). Болельщиков питерской команды обвинили в вандализме и расизме. Позже появилась информация, что фанаты нанесли травму одному из стюардов.

«Зенит» находится в тесном контакте с представителями «Русенборга» и следит за ситуацией. Действительно на итоговом совещании делегат УЕФА отметил, что на трибуне, где находились болельщики «Зенита», были поломаны кресла (порядка 80 штук), однако данный сектор арены изначально не был предназначен для активного боления, и вопреки мировой практике принимающая сторона не оборудовала его антивандальными сиденьями.



«Зенит» не снимает с себя ответственности, но такие вещи случаются, когда гостевая трибуна не подготовлена должным образом. Стоит отметить, что в целом матч с «Зенитом» стал для «Русенборга» самым массовым с точки зрения количества гостевых болельщиков – порядка 700 человек, и, несмотря на то что стадион в Тронхейме не оснащён современными системами безопасности и видеонаблюдения, матч прошёл без серьёзных происшествий, что подтверждают представители полиции российской стороны, которые присутствовали на игре.



Информация о проявлении расизма на матче со стороны российских болельщиков полностью не соответствует действительности: на итоговом совещании делегатом матча данный вопрос даже не поднимался, и случаи взаимных провокаций также не были отмечены.



Сведения о причастности болельщиков «Зенита» к травме стюарда на матче также не соответствуют действительности. Наши болельщики не имеют к этому отношения. Этот факт подтверждают представители «Русенборга», — сказали «Чемпионату» в пресс-службе «Зенита».