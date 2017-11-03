Сборная Аргентины поселится в «Рэдиссон Ройал» перед игрой с командой России

Как стало известно «Чемпионату», сборная Аргентины на период подготовки к товарищескому матчу со сборной России в Москве поселится в столичной гостинице «Рэдиссон Ройал».

Ранее аргентинская команда огласила окончательную заявку команды для подготовки к выездному поединку. Встреча в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года состоится 11 ноября в «Лужниках». Начало игры — в 16:00 по московскому времени.

Спустя три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют против команды Испании в Санкт-Петербурге.