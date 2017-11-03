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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Сборная Аргентины поселится в «Рэдиссон Ройал» перед игрой с командой России

Футбол

Как стало известно «Чемпионату», сборная Аргентины на период подготовки к товарищескому матчу со сборной России в Москве поселится в столичной гостинице «Рэдиссон Ройал».

Ранее аргентинская команда огласила окончательную заявку команды для подготовки к выездному поединку. Встреча в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года состоится 11 ноября в «Лужниках». Начало игры — в 16:00 по московскому времени.

Спустя три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют против команды Испании в Санкт-Петербурге.

Черчесов вызвал 27 футболистов для подготовки к матчам с Аргентиной и Испанией
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол
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