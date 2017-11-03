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175 лет назад 2016
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Гётце и Гюндоган вернулись в сборную Германии спустя год

Футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв пригласил в национальную команду футболистов Марио Гётце и Илкая Гюндогана на товарищеские матчи со сборными Англии и Франции.

Последний раз оба футболиста выступали за свою сборную почти год назад — в ноябре 2016 года в товарищеской игре с командой Италии (0:0). Немецкая сборная сыграет командой Англии 10 ноября, а Францией — 14 ноября.

Полностью состав сборной Германии на товарищеские встречи со сборными Англии и Франции можно посмотреть в официальном «твиттере» Немецкого футбольного союза.

Лёв: на ЧМ-2014 Германия не была в центре внимания, на ЧМ-2018 всё будет иначе
Источник: Немецкий футбольный союз Сообщить об ошибке
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Сборная Англии — Футбол Сборная Германии — Футбол Сборная Франции — Футбол Илкай Гюндоган Йоахим Лёв Марио Гётце
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