Гётце и Гюндоган вернулись в сборную Германии спустя год

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв пригласил в национальную команду футболистов Марио Гётце и Илкая Гюндогана на товарищеские матчи со сборными Англии и Франции.

Последний раз оба футболиста выступали за свою сборную почти год назад — в ноябре 2016 года в товарищеской игре с командой Италии (0:0). Немецкая сборная сыграет командой Англии 10 ноября, а Францией — 14 ноября.

Полностью состав сборной Германии на товарищеские встречи со сборными Англии и Франции можно посмотреть в официальном «твиттере» Немецкого футбольного союза.