Дринкуотер: Конте — один из лучших тренеров, с которыми я работал

Полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер высказал мнение по поводу главного тренера лондонского клуба Антонио Конте.

Ранее в СМИ сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович решил уволить главного тренера Антонио Конте. Несмотря на то что контракт итальянского специалиста истекает только летом 2019 года, Конте может не доработать даже до лета.

«Мне очень нравится работать с Антонио. Его способность читать противника и то, что он может сделать по ходу игры, – это фантастика. Он обладает фантастическими способностями читать противника и предугадывать то, что он сделает в игре. Это определённо один из лучших тренеров, с которыми я работал», — цитирует Дринкуотера пресс-служба «Челси».