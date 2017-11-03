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«Урал» — «Динамо»: стали известны стартовые составы команд

Футбол

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Динамо», которые сыграют в матче 16-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 3 ноября, в Екатеринбурге, начало игры — в 17:30 по московскому времени.

«Урал»: Годзюр, Кулаков (к), Чернов, Балажиц, Меркулов, Бумаль, Бавин, Евсеев, Димитров, Бикфалви, Ильин.

«Динамо»: Шунин (к), Козлов, Хольмен, Шунич, Морозов, Сапета, Соснин, Темников, Ташаев, Зотов, Луценко.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Динамо».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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