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175 лет назад 2016
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Под Киевом произошёл налёт на дом полузащитника киевского «Динамо» Гусева

Футбол

В Обуховском районе Киевской области в дом полузащитника киевского «Динамо» Олега Гусева проникли трое преступников. Мужчины прятали лица под масками-балаклавами. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на собственный источник.

Грабители попали на территорию домовладения через забор. Затем они взломали замки и проникли в сам коттедж. Преступники смогли открыть сейф, в результате чего добычей участников нападения стали ювелирные украшения, часы и около $ 10 тыс.

Также бандиты забрали боевое наградное оружие Олега Гусева – пистолет «Форт-17». В марте 2016 года президент Украины Пётр Порошенко наградил главного тренера сборной Михаила Фоменко и девятерых футболистов именным огнестрельным оружием.

По предварительной информации, сигнализация не работала. Сам Олег Гусев во время ограбления находился вместе с «Динамо» на выездном поединке Лиги Европы против «Янг Бойз» — 1:0.

Дома двух игроков «Ливерпуля» пытались ограбить во время матча Лиги чемпионов
Источник: Обозреватель Сообщить об ошибке
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