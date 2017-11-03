Под Киевом произошёл налёт на дом полузащитника киевского «Динамо» Гусева

В Обуховском районе Киевской области в дом полузащитника киевского «Динамо» Олега Гусева проникли трое преступников. Мужчины прятали лица под масками-балаклавами. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на собственный источник.

Грабители попали на территорию домовладения через забор. Затем они взломали замки и проникли в сам коттедж. Преступники смогли открыть сейф, в результате чего добычей участников нападения стали ювелирные украшения, часы и около $ 10 тыс.



Также бандиты забрали боевое наградное оружие Олега Гусева – пистолет «Форт-17». В марте 2016 года президент Украины Пётр Порошенко наградил главного тренера сборной Михаила Фоменко и девятерых футболистов именным огнестрельным оружием.

По предварительной информации, сигнализация не работала. Сам Олег Гусев во время ограбления находился вместе с «Динамо» на выездном поединке Лиги Европы против «Янг Бойз» — 1:0.