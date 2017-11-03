На стадионе «Ростов Арена» включена система подогрева поля

На стадионе чемпионата мира 2018 года в Ростове-на-Дону включили систему подогрева поля. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.



«Учитывая погодные условия, на поле „Ростов Арены“ снова вышли мобильные установки дополнительного освещения, работа которых необходима для полноценного развития газона в зимнее время. Подключены все системы жизнеобеспечения поля, включая систему подогрева», — цитирует Сидаша Welcome2018.



Заместитель губернатора сообщил, что на стадионе уже установлено около 16 тыс. зрительских кресел. Близится к завершению монтаж медиафасада арены. Продолжается благоустройство территории вокруг стадиона и возведение ограждений спортивного сооружения. Завершается устройство проездов, тротуаров, дорожек и площадок. Запущено отопление во внутренних помещениях, где продолжаются отделочные работы. Полностью закончены железобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли, устройство мембранного покрытия кровли, внешнего и наружного экранов, устройство внутренних и наружных инженерных сетей. Окончательный срок завершения работ по контракту – 25 декабря 2017 года.

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