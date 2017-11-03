Самый дешёвый билет на матч «Спартак» — ЦСКА стоит 1500 рублей

«Спартак» начал продажу билетов на домашний матч 20-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча состоится 10 декабря на стадионе «Открытие Арена».

Самый дешёвый билет стоит 1500 рублей, самый дорогой – 30 тыс. рублей. Каждый болельщик сможет приобрести не более двух билетов в руки.

Продажа билетов пройдёт в пять этапов. Первый этап (с 3 по 9 ноября включительно) — онлайн-продажа для владельцев абонементов на текущий сезон. Второй этап (с 10 по 14 ноября включительно) — онлайн-продажа для владельцев карт болельщика. Третий этап (с 15 ноября по 10 декабря включительно) — онлайн-продажа для всех болельщиков. Четвёртый этап (с 5 по 7 декабря включительно) — аукцион. Пятый этап (с 7 по 10 декабря включительно) — продажи (параллельно с онлайн-продажей) в кассах стадиона «Открытие Арена».