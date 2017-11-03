УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Зенита» по итогам гостевого матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом» (1:1). Как сообщает официальный сайт организации, УЕФА даст оценку действиям болельщиков «Зенита», которые использовали пиротехнические средства, бросали посторонние предметы и нанесли ущерб стадиону.

УЕФА также открыл дисциплинарное дело в отношении «Русенборга», фанаты которого тоже использовали пиротехнические средства. Дисциплинарный комитет организации примет решение по делам в отношении «Зенита» и «Русенборга» 16 ноября.

Ранее болельщиков «Зенита» обвинили в вандализме и расизме по итогам матча в Норвегии. При этом УЕФА не упомянул о каких-либо инцидентах с проявлением расизма в исполнении болельщиков команды из Санкт-Петербурга.