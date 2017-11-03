Найнгголан и Янузай вызваны в сборную Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес огласил список игроков, вызванных в национальную команду для участия в товарищеских матчах со сборными Мексики (10 ноября) и Японии (14 ноября).

Обращает на себя внимание присутствие полузащитника Раджи Найнгголана, который пропустил последние матчи сборной Бельгии в отборочном турнире чемпионата мира — 2018.

Также в сборную вернулся полузащитник «Реала Сосьедад» Аднан Янузай, который не играл за национальную команду с ноября 2014 года.

Полностью состав сборной Бельгии выглядит следующим образом: Тибо Куртуа («Челси»), Симон Миньоле («Ливерпуль»), Матц Зельс («Андерлехт»), Коэн Кастельс («Вольфсбург»), Дедрик Боята («Селтик»), Леандер Дендонкер («Андерлехт»), Кристиан Кабазель («Уотфорд»), Джордан Лукаку («Лацио»), Томас Менье («ПСЖ»), Томас Вермален («Барселона»), Ян Вертонген («Тоттенхэм Хотспур»), Насер Шадли («Вест Бромвич Альбион»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Стивен Дефур («Бёрнли»), Мусса Дембеле («Тоттенхэм Хотспур»), Эден Азар («Челси»), Торган Азар («Боруссия» М), Аднан Янузай («Реал Сосьедад»), Раджа Найнгголан («Рома»), Дрис Мертенс («Наполи»), Кевин Миральяс («Эвертон»), Юри Тилеманс («Монако»), Аксель Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзянь»), Миши Батшуайи («Челси»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Дивок Ориги («Вольфсбург») и Лоран Депуатр («Хаддерсфилд Таун»).

Из-за травм в сборную Бельгии не вызваны Венсан Компани, Тоби Алдервейрелд, Маруан Феллайни, Янник Феррейра-Карраско и Кристиан Бентеке.