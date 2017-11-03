Прядкин заявил о возможности давать победителю Кубка России путёвку в ЛЧ

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о реорганизации Кубка России.

По словам Прядкина, в будущем обладатель Кубка России может напрямую попадать в Лигу чемпионов.



«Мы понимаем, что необходимость реорганизации турнира назрела и уже ведётся. Большое внимание этому вопросу уделяет лично Виталий Мутко. Не секрет, что нашёлся титульный спонсор, так что премиальные за победу станут солидными. У нас есть ещё одна мысль, можно даже сказать, мечта, попробуем донести её до руководства УЕФА. Речь идёт о том, чтобы победитель Кубка России получал прямую путёвку в Лигу чемпионов. Это вопрос не только от Российского футбольного союза — нас поддерживают коллеги из многих европейских федераций», — заявил Прядкин в интервью RT на русском.