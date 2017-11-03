Конте: мистер Абрамович приезжал на базу «Челси», чтобы пообщаться

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, о чём пообщался с владельцем клуба Романом Абрамовичем, а также поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 11-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (5 ноября).

«Это правда, что мистер Абрамович приезжал на базу клуба в воскресенье после матча с «Борнмутом». Он приезжал посмотреть на тренировку команды и пообщаться. Поговорили с ним о прошедших матчах с «Борнмутом» и «Ромой».

Что касается следующего матча с «Манчестер Юнайтед», то он будет трудным. Это сильный соперник, поэтому нам нужно быть предельно внимательными. Мы работаем над этим. Все игроки с нетерпением ждут этой игры, которая пройдёт при фантастической атмосфере и за которой будет следить весь мир.

Я всегда ощущаю на себе давление. Перед каждым нашим матчем существует необходимость побеждать. В прошлом сезоне всё было так же. Давление присутствует постоянно, но мне это нравится. Я родился с этим ощущением», — цитирует Конте корреспондент Goal Низаар Кинселла в своём «твиттере».

Ранее испанское издание Marca сообщило, что Абрамович перестал общаться с Конте.