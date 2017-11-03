Неймар не поможет «ПСЖ» в матче с «Анже»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сообщил, что нападающий Неймар пропустит матч 12-го тура французской Лиги 1 с «Анже».

Бразильский футболист получил повреждение в матче группового Лиги чемпионов с «Андерлехтом» (5:0).

Помимо Неймара парижане в предстоящей игре не смогут рассчитывать на полузащитников Анхеля Ди Марию и Тьяго Мотту, а также защитника Маркиньоса.

Матч «Анже» — «ПСЖ» состоится в субботу, 4 ноября, на стадионе «Жан-Буин» (Анже), начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.