Неймар не поможет «ПСЖ» в матче с «Анже»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сообщил, что нападающий Неймар пропустит матч 12-го тура французской Лиги 1 с «Анже».
Бразильский футболист получил повреждение в матче группового Лиги чемпионов с «Андерлехтом» (5:0).
Помимо Неймара парижане в предстоящей игре не смогут рассчитывать на полузащитников Анхеля Ди Марию и Тьяго Мотту, а также защитника Маркиньоса.
Матч «Анже» — «ПСЖ» состоится в субботу, 4 ноября, на стадионе «Жан-Буин» (Анже), начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Неймар может пропустить следующий матч «ПСЖ» в чемпионате Франции