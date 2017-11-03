Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин назвал свои главные достижения на посту главы РФПЛ.

«Российское первенство занимает шестую строчку в рейтинге УЕФА. Конечно, в первую очередь это заслуга наших клубов, но мы тоже, наверное, немного им помогли. Также неким достижением считаю то, что состою в Совете директоров Профессиональной ассоциации футбольных лиг, куда входят представители всех топовых чемпионатов. Одним или двумя предложениями не сказать, чего мы добились.

Обнадёживает и тот факт, что при сложной экономической ситуации ни одна команда не покинула РФПЛ из-за банкротства. Можно ещё отметить телевизионные договоры; титульное спонсорство, которое удалось удержать в непростых ситуациях. Но самое главное — стабильность. Оценку моей работы дают акционеры. В любом случае благодарен им за поддержку", — заявил Прядкин в интервью RT на русском.