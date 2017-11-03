Бэйл вернулся к тренировкам в общей группе «Реала»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл в пятницу возобновил тренировки в общей группе, сообщает пресс-служба мадридского клуба.



Валлийский футболист восстановился после травмы икроножной мышцы, которую он получил в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1) в конце сентября.

Как сообщает AS, защитники Рафаэль Варан и Даниэль Карвахаль приняли участие в первой половине тренировки.

Не тренировались голкиперы Кейлор Навас и Лука Зидан, а также полузащитник Матео Ковачич. Все они травмированы.

В ближайшем туре испанской Примеры «Реал» 5 ноября сыграет на своём поле с «Лас-Пальмасом», начало — в 22:45 мск.

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» «Реала».