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Бэйл вернулся к тренировкам в общей группе «Реала»

Футбол

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл в пятницу возобновил тренировки в общей группе, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Валлийский футболист восстановился после травмы икроножной мышцы, которую он получил в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1) в конце сентября.

Как сообщает AS, защитники Рафаэль Варан и Даниэль Карвахаль приняли участие в первой половине тренировки.

Не тренировались голкиперы Кейлор Навас и Лука Зидан, а также полузащитник Матео Ковачич. Все они травмированы.

В ближайшем туре испанской Примеры «Реал» 5 ноября сыграет на своём поле с «Лас-Пальмасом», начало — в 22:45 мск.

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» «Реала».

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Источник: AS Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Гарет Бэйл Даниэль Карвахаль Кейлор Навас Матео Ковачич Рафаэль Варан Травмы — футбол Фото
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