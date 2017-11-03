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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Лопетеги: Россия — мощный соперник, с которым Испания может встретиться на ЧМ

Футбол

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от товарищеских матчей со сборными Коста-Рики и России, которые пройдут в ноябре.

«Нам предстоит в кратчайшие сроки подготовиться к чемпионату мира. Сборные Коста-Рики и России, с которыми мы проведём товарищеские матчи, являются мощными соперниками. Эти команды могут нам повстречаться в финальной части чемпионата мира. Задачей сборной Испании является не только победа в обоих товарищеских матчах, но и проверка новых сочетаний игроков на поле», — цитирует Лопетеги официальный сайт сборной Испании.

Испания проведёт матч с Коста-Рикой на своём поле 11 ноября, а затем отправится в Санкт-Петербург, где 14 ноября на одноимённом стадионе сыграет со сборной России.

Приобрести билеты на матч Россия — Испания можно на «Чемпионате».

Сборная Испании огласила заявку на товарищеский матч с Россией
Источник: Официальный сайт сборной Испании по футболу Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная Коста-Рики - Футбол Сборная России — Футбол Хулен Лопетеги ЧМ-2018
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