Лопетеги: Россия — мощный соперник, с которым Испания может встретиться на ЧМ

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от товарищеских матчей со сборными Коста-Рики и России, которые пройдут в ноябре.

«Нам предстоит в кратчайшие сроки подготовиться к чемпионату мира. Сборные Коста-Рики и России, с которыми мы проведём товарищеские матчи, являются мощными соперниками. Эти команды могут нам повстречаться в финальной части чемпионата мира. Задачей сборной Испании является не только победа в обоих товарищеских матчах, но и проверка новых сочетаний игроков на поле», — цитирует Лопетеги официальный сайт сборной Испании.

Испания проведёт матч с Коста-Рикой на своём поле 11 ноября, а затем отправится в Санкт-Петербург, где 14 ноября на одноимённом стадионе сыграет со сборной России.

Приобрести билеты на матч Россия — Испания можно на «Чемпионате».