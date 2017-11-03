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Хохлов: у «Динамо» не всё получалось в матче с «Уралом», но ребята — молодцы

Футбол

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал гостевую ничью с «Уралом» (2:2) в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги.

«В целом качеством игры доволен. Ребята — молодцы. То, что нарабатывали, выполняли. По самоотдаче претензий нет. Не всё получалось, были ошибки, но без ошибок футбол невозможен. Конечно, обидно упускать победу на последних минутах, но это футбол. Много карточек? Это накал, заряженность на борьбу, никто не хотел уступать», — сказал Хохлов в эфире телеканала «Наш футбол».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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