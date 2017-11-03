Конте ещё не решил, сыграет ли Канте с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что ещё не определился с тем, сыграет ли полузащитник Н’Голо Канте в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», который состоится 5 ноября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Француз выбыл из строя в начале октября.

«Н’Голо Канте отлично восстанавливается, у нас ещё есть завтрашний день, и затем я приму оптимальное решения для него и для команды. Но, разумеется, он хорошо восстанавливается, и я очень доволен этим. Речь идёт о важном игроке. Если бы я хотел рискнуть им, я бы сделал это в матче с «Борнмутом» или «Ромой». Вместо этого я ждал, проявил большое терпение, чтобы найти оптимальное решение, и если я включу его в команду и выставлю в стартовом составе, это будет означать, что он готов сыграть», — заявил Конте.

Конте также исключил возможность выхода на поле полузащитника Виктора Мозеса. «Нет, ноль шансов. Он получил тяжёлую мышечную травму. Необходимо подождать и проявить терпение, ему нужно больше времени на восстановление», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «Челси».