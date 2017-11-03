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«Урал» — «Динамо» — 2:2. Видеообзор матча

Футбол

В стартовом матче 16-го тура российской Премьер-Лиги в Екатеринбурге местный «Урал» и московское «Динамо» сыграли вничью — 2:2.

На 17-й минуте Грегор Балажиц вывел хозяев поля вперёд. Отыграться гости сумели в начале второго тайма — на 49-й минуте Тони Шуньич сравнял счёт. На 74-й минуте в счёте повели уже бело-голубые — отличился Антон Терехов. От первого домашнего поражения «Урал» спас Балажиц, оформивший дубль в компенсированное время.

В таблице РФПЛ «Урал» (24 очка) располагается на четвёртой строчке, «Динамо» (15) занимает 14-е место.

Видеообзор матча «Урал» — «Динамо» смотрите на официальном сайте РФПЛ.

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
03 ноября 2017, пятница. 17:30 МСК
Урал
Екатеринбург
2 : 2
Динамо М
Москва
1:0 – Балажиц – 17, 1:1 – Шуньич – 49, 1:2 – Терехов – 74, 2:2 – Балажиц – 90+1
Источник: Официальный сайт РФПЛ Сообщить об ошибке
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