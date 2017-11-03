«Урал» — «Динамо» — 2:2. Видеообзор матча

В стартовом матче 16-го тура российской Премьер-Лиги в Екатеринбурге местный «Урал» и московское «Динамо» сыграли вничью — 2:2.



На 17-й минуте Грегор Балажиц вывел хозяев поля вперёд. Отыграться гости сумели в начале второго тайма — на 49-й минуте Тони Шуньич сравнял счёт. На 74-й минуте в счёте повели уже бело-голубые — отличился Антон Терехов. От первого домашнего поражения «Урал» спас Балажиц, оформивший дубль в компенсированное время.



В таблице РФПЛ «Урал» (24 очка) располагается на четвёртой строчке, «Динамо» (15) занимает 14-е место.

Видеообзор матча «Урал» — «Динамо» смотрите на официальном сайте РФПЛ.