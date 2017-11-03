Гвардиола: Венгер может быть спокоен, «МС» не собирается повторять его рекорд

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии домашнего матча 11-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (5 ноября) сообщил, что у его команды нет цели повторить достижение «канониров» под руководством Арсена Венгера в сезоне-2003/04, завершив сезон без единого поражения.

«Венгер может быть спокоен. Этот рекорд принадлежит ему, а «Манчестер Сити» не собирается его повторять. У того «Арсенала» была выдающаяся, фантастическая команда. Мы не хотим бить этот рекорд, но хотим хорошо выступать и одержать победу над «Арсеналом» в воскресенье», — цитирует Гвардиолу ESPN FC.

«Манчестер Сити» после 10 туров чемпионата Англии лидирует в турнирной таблице, имея в активе девять побед и одну ничью.