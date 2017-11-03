До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Прямая видеотрансляция матча «Бетис» — «Хетафе»

Футбол

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 11-го тура испанской Примеры между «Бетисом» и «Хетафе».

Встреча состоится сегодня, 3 ноября, на стадионе «Бенито Вильямарин» (Севилья). Главный судья — Матеу Лаос.

В турнирной таблице испанского чемпионата после 10 туров «Бетис» располагается на восьмой строчке, опережая на четыре очка идущий 11-м «Хетафе».

Трансляция матча «Бетис» — «Хетафе» начнётся в 23:00 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бетис Хетафе
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент